Сербский полузащитник испанской «Валенсии» Урош Рачич может стать футболистом английского «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает The Sun. По информации источника, манкунианцы готовят предложения по трансферу серба в размере 30 миллионов евро.

Отметим, центральный хавбек перешел в «Валенсию» из сербской «Црвены Звезды» в 2018 году за 2,2 миллиона евро. В прошлом сезоне 22-летний футболист выступал на правах аренды за португальский «Фамаликан». Рачич провел за португальский клуб 33 матча в Примейре, забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

Контракт Уроша Рачича с испанской «Валенсией» рассчитан до июля 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в шесть миллионов евро.