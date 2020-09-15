Петербургский волейбольный «Зенит» до сих пор не владеет информацией о том, больны ли игроки коронавирусом. Напомним, команда вернулась в Петербург в среду, 9 сентября, когда было принято решение не продолжать выступление в Кубке России из-за симптомов ОРВИ и повышенной температуры у некоторых членов клуба.

Вернувшись в Петербург, команда в полном составе сдала повторные тесты и села на карантин. Ожидалось, что результаты анализов станут известны еще в пятницу. Однако по состоянию на вторник, 15 сентября, они неизвестны.

«Углубленно тестируем игроков. Все тесты отправили в Роспотребнадзор. Пока никакой информации нет», — проинформировал Nevasport руководитель пресс-службы клуба Владимир Можайцев. «Мы решили максимально тщательно и тесно все проверить, поэтому задействовали Роспотребнадзор».

Ранее решением федерации был отменен домашний этап Кубка России. В клубе это решение приняли.

«Понятно, что у нас максимальный приоритет — это игроки. А сейчас есть минимальная угроза. Естественно, есть подозрение. Команда болеет. Симптомы ОРВИ сохраняются, хотя тяжелого состояния ни у кого не было», — отметил Можайцев.

Ближайший матч волейбольный «Зенит» должен провести 25 сентября. Соперником петербуржцев в домашней игре чемпионата России будет «Кузбасс».