В матче первого круга турнира АТР в Риме российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в двух сетах над аргентинцем Факундо Баньисом.

Счет по сетам — 6:4, 6:4. Встреча продолжалась один час и 39 минут. За это время Рублев сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. Его соперник совершил четыре эйса, допустил три ошибки на подаче и реализовал два брейка из восьми.

В следующем раунде Рублеву предстоит сыграть с представителем Польши Хубертом Гуркачем.

Напомним, на прошлой неделе Андрей Рублев вылетел с US Open. Теннисист дошел до стадии четвертьфинала, в котором проиграл соотечественнику Даниилу Медведеву.

Призовой фонд «Мастерса» в Риме составляет 3,854 миллиона евро.