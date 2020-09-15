В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоятся две встречи.

В 12:00 по московскому времени в Хабаровске на «Платинум Арене» пройдет поединок между местным «Амуром» и рижским «Динамо». Хозяевам не смогут помочь Михал Йордан, Максим Кондратьев, Кирилл Рассказов и Никита Язков.

Стоит отметить, что «Амур» не смог выиграть еще не одного матча в нынешнем сезоне: хабаровский клуб проиграл все шесть поединков на старте регулярного чемпионата с разницей шайб 10:28. «Динамо» в четырех встречах проиграло три, одержав победу лишь над подольским «Витязем».

В 15:30 по московскому времени в Новосибирске на «Сибирь-Арене» пройдет поединок между местной «Сибирью» и московским «Динамо».

Сибиряки после серии из четырех поражений подряд выиграли две встречи кряду, а бело-голубые проиграли три матча на старте, после чего также одержали две победы.