Главный тренер сборной России Базаревич ждет от сезона странностей

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич полагает, что из-за пандемии коронавируса в следующем сезоне будет много сюрпризов.

По словам Базаревича, сезон будет странный. Тренер отметил, история с распространением коронавирусной инфекции не закончилась, и нас ждут всякие сюрпризы. Базаревич добавил, что многое будет зависеть от случайных вещей, например, кто-то из игроков заболеет, команда не сможет отправиться на выезд и так далее.

«Насчет травм — это очень актуальная тема. Так долго находиться вне игрового ритма — очень-очень тяжело. Поэтому не исключаю, что в первых официальных матчах может быть все что угодно. Для клубов это проблема. Сборная все-таки собирается в конце ноября, думаю, что к тому времени все ребята уже наберут необходимые кондиции», — сказал Базаревич, слова которого приводят «Известия».