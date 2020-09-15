Главный тренер сборной России Базаревич ждет от сезона странностей

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич полагает, что из-за пандемии коронавируса в следующем сезоне будет много сюрпризов.
По словам Базаревича, сезон будет странный. Тренер отметил, история с распространением коронавирусной инфекции не закончилась, и нас ждут всякие сюрпризы. Базаревич добавил, что многое будет зависеть от случайных вещей, например, кто-то из игроков заболеет, команда не сможет отправиться на выезд и так далее.
«Насчет травм — это очень актуальная тема. Так долго находиться вне игрового ритма — очень-очень тяжело. Поэтому не исключаю, что в первых официальных матчах может быть все что угодно. Для клубов это проблема. Сборная все-таки собирается в конце ноября, думаю, что к тому времени все ребята уже наберут необходимые кондиции», — сказал Базаревич, слова которого приводят «Известия».
Ранее глава РФБ Андрей Кириленко выразил мнение, что сборная России может выиграть олимпийскую квалификацию, если соберет оптимальный состав. Соревнования будут проходить с 29 июня по 4 июля 2021 года. Россияне будут играть в хорватском городе Сплите, где поборются за выход в группе А с командами Мексики и Германии.
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