В пятом полуфинальном матче серии плей-офф Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча, которая начнется в 3:00 по московскому времени, пройдет на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне.

В составе «Тампы» принять участие в матче не смогут Ян Рутта и Стивен Стэмкос, «Айлендерс» не помогут Том Кюнхакль и Кейси Сизикас.

В данный момент счет в серии — 3-1 в пользу «Тампы». В первом матче победу со счетом 8:2 одержали «молнии», затем «Тампа» удвоила счет в серии, выиграв 2:1. В третьем матче «Айлендерс» удалось сократить счет в серии благодаря победе 5:3. В четвертой игре «Тампа» победила 4:1.

В финале одну из команд уже ждет «Даллас», который обыграл «Вегас» 4-1 в серии.