Футбольный клуб «Ленинградец» из Ленинградской области проведет матч Элитного раунда Кубка России против команды РПЛ. Соперником команды Дениса Бушуева станет ФК «Уфа», представляющая Российскую премьер-лигу.

В предыдущем матче на стадии 1/64 финала «Ленинградец» в тяжелом матче победил «Долгопрудный» и вышел в групповой этап турнира, где помимо «Ленинградца» выступает «Чертаново», представляющий ФНЛ.

Матч «Ленинградец» — «Уфа» пройдет на стадионе «Рощино-Арена. Начало игры в 13.00. Клуб «Ленинградец» обращает внимание, что вход по билетам, которых ограниченное количество. Купить билет можно на «Кассире».