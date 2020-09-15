Хореограф Илья Авербух оценил катание чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной на контрольных прокатах сборной России, которые состоялись на прошедший уик-энд. Новая подопечная Евгения Плющенко выступила только в короткой программе и снялась с произвольной.

По словам Авербуха, это была не та Косторная, которая была во время победы на чемпионате Европы.

Практически всем специалистам видно, что Алена предстала в достаточно сыром виде.

Это касается и качества не только хореографии, но и качества прыжков. Отказ от исполнения тройного акселя, едва спасенный лутц… Но оно, наверное, и понятно, на это есть объективные причины», — приводит слова Авербуха «Р-Спорт».

Напомним, в конце июля Косторная перебралась от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.