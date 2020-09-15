Заслуженный тренер России Инна Гончаренко выразила мнение относительно обновленных программ петербургской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

По словам Гончаренко, Туктамышева молодец — пробует тройной аксель, а в произвольной программе легко и отлично исполнила тройные прыжки.

«Я не увидела изменений стиля Лизы. Для меня это была привычная Туктамышева», — приводит слова Туктамышевой «Р-Спорт», которая отметила, что тройной лутц Туктамышевой — один из лучших прыжков в женском одиночном катании.

Гончаренко отметила, что вызывает уважение, что фигуристка столько лет держит себя на таком уровне.

Напомним, Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году.