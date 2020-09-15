Руководитель Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, о прохождении онлайн-конференция рабочей группы по восстановлению статуса организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).

По словам Майгурова, встреча заняла не больше 40 минут. Были обсуждены тема долга СБР перед UBU, статус РУСАДА и реалзиация антидопинговой программы СБР.

Майгуров заявил, что большая часть имеющегося на сегодня долга погашена, однако окончательная величина долга не может быть зафиксирована пока не закончится расследование, касающееся наших спортсменов.

«По сути, на нас лежат юридические издержки IBU по этому процессу. Продолжается расследование – растут издержки», — цитирует Майгуров официальный сайт СБР.

Напомним, в декабре 2017 года IBU ограничил СБР в правах. Россия могла заявлять биатлонистов на соревнования, но потеряла возможноссть выдвигать кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований.