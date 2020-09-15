В России стартовал предолимпийский сезон в фигурном катании. До Пекина-2022 еще целых полтора года, но уже сейчас начинаются разговоры о том, кто же основной фаворит игр в женском одиночном катании.

Безусловно, на это место претендует одна из учениц Этери Тутберидзе — но гораздо активнее все говорят о Камиле Валиевой, которая еще даже не соревновалась на взрослом уровне? В юной Камиле видят Алину Загитову, а как мы помним, эта фигуристка выиграла олимпийские игры в свой первый взрослый сезон. К сезону-2020/21 Валиева как раз выйдет во взрослые, а уже сейчас Тутберидзе подключает Камилу ко взрослым соревнованиям — выбили возможность участия в прокатах в «Мегаспорте», в Кубке России Валиева также будет выступать по взрослым, чтобы отобраться на Чемпионат России.

А как же верой и правдой катавшаяся столько лет в группе Тутберидзе Анна Щербакова — спросите вы. Неужели эта фигуристка рискует повторить судьбу Евгении Медведевой? На высшем уровне пройти весь олимпийский цикл, впечатлять номерами, быть номером один в группе и регулярно брать медали, а в главный момент уступить более молодой сопернице — просто потому что она свежее, у нее меньше травм, а контент сложнее?

Казалось бы, ситуации изначально выглядели совершенно по-разному, да и до текущего сезона Щербакова была не единым лидером группы, а в составе трио ТЩК. Однако сейчас видно, что история повторяется. Есть лидер группы, у нее в активе — лирические номера, опыт выступления по взрослым и побед, есть в прошлом травмы, и пока непонятно, останутся ли к главному старту цикла четверные прыжки. Есть та, кто подпирает снизу — юная, многообещающая и мало чем уступающая что в технике, что в компонентах катания. В свои 15 она получит право выступать на играх, и мы можем увидеть на льду Пекина историю четырехлетней давности.

Что может позволить Анне Щербаковой не попасть в ловушку, в которую угодила Евгения Медведева? Вряд ли на руку сыграет уход от Этери Тутберидзе до Олимпиады, на это ставку сделали Алена Косторная и Александра Трусова, а Щербакова привыкла идти проверенным путем и ей комфортно с текущим тренерским штабом. Однако фигуристке нужно будет очень внимательно следить за своим здоровьем (травмы от перетренированности, во многом, погубили мечту Медведевой) и очень аккуратно работать с четверными прыжками. Лутц и флип в арсенале Щербаковой непременно должны дотерпеть до Олимпиады, в противном случае конкурентки ее обставят.