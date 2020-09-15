На официальном аккаунте Twitch Support сегодня появилась новость о том, что теперь сервис будет запускать встроенную рекламу в любой момент. Эта новость всколыхнула СНГ-комьюнити. Кто-то воспринял её оптимистично, а кто-то наоборот. Виталий v1lat Волочай так же не остался в стороне и решил высказать своё мнение на этот счёт в своём телеграм-канале.
Так как рекламу через Твич в СНГ никто не покупает, и ее критически мало, то даже самые крупные каналы русскоязычные, если будут выполнять требование Твича крутить встренную рекламу 6 минут в час — получат копейки. Реальные копейки. Для условного Айсберга это будет где-то 100 долларов в месяц, но ему для этого придется жать рекламу 6 минут в час каждый день, каждый стрим. Понятное дело, что ради 100 баксов никто не будет рисковать комфортном своего зрителя и жать кнопку.
Эти мысли привели v1lat к тому, что эти рекламные интеграции могут появиться в самых неподходящий момент, например финальная развязка матча.
Как Твич пофиксил проблему с тем, что стримеры не жмут кнопку?
Элементарно. Теперь если ты не жмешь рекламу, потому что не хочешь отвлекать зрителя он важного матча, или от интересного сегмента, Твич это сделает за тебя автоматом. Хочешь ты этого или не хочешь. Стримеры с этого будут все также получать копейки в СНГ, а зритель будет получать рекламу в решающем клатче в при счете 15-14 в КСе, в решающей драке под троном в доте, и в других моментах в которых рекламу видеть ну совсем не охота. ПРи этом зная что эта реклама раздражает и стримера и зрителя, — закончил свою мысль Виталий.
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