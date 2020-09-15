На официальном аккаунте Twitch Support сегодня появилась новость о том, что теперь сервис будет запускать встроенную рекламу в любой момент. Эта новость всколыхнула СНГ-комьюнити. Кто-то воспринял её оптимистично, а кто-то наоборот. Виталий v1lat Волочай так же не остался в стороне и решил высказать своё мнение на этот счёт в своём телеграм-канале.

Так как рекламу через Твич в СНГ никто не покупает, и ее критически мало, то даже самые крупные каналы русскоязычные, если будут выполнять требование Твича крутить встренную рекламу 6 минут в час — получат копейки. Реальные копейки. Для условного Айсберга это будет где-то 100 долларов в месяц, но ему для этого придется жать рекламу 6 минут в час каждый день, каждый стрим. Понятное дело, что ради 100 баксов никто не будет рисковать комфортном своего зрителя и жать кнопку.

Эти мысли привели v1lat к тому, что эти рекламные интеграции могут появиться в самых неподходящий момент, например финальная развязка матча.