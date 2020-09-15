Петербургский гонщик команды Prema Racing Роберт Шварцман, выступающей в Формуле-2, считает, что футбол слишком травмоопасным по сравнению с другими видами спорта.

По словам Шварцмана, ему нравиться играть в теннис, а также он любит баскетбол — Шварцман был большим поклонником Коби Брайанта.»

Футбол я играл с друзьями, и мой приятель сломал ногу. Так что играть в футбол во время гоночного сезона слишком опасно», — цитирует гонщика Bild.

В нынешнем сезоне 20-летний Шварцман после девяти этапов Формулы-2 набрал 140 очков и занимает четвертое место в общем зачете, отставая от идущего на первом месте Мика Шумахера из Prema Powerteam на 21 очко.