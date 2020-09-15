Организаторы чемпионата мира по League of Legends Riot Games провела открытую жеребьёвку Play-In и групповой стадии турнира. Единственная команда из СНГ Unicorns of Love попала в группу B предварительного этапа.

Unicorns of Love легко прошлась по своим оппонентам в региональной лиге LCL Summer 2020, обыграв в финале Gambit со счётом 3:1. Главным призом для коллектива был слот в Play-In 2020 World Championship и 2 млн. рублей.

Коллектив из России встретится с каждой командой в группе по одному разу в bo1 формате. Команды, занявшие первую строчку обеспечивают себе место в главной стадии турнира сразу.

Стадия плей-оффа в Play-In пройдёт для команд, занявших все остальные места, кроме последнего в формате bo5.

Группа А Play-In:

—​ INTZ e-Sports

— Legacy eSports

— Team Liquid

— Papara SuperMassive

— MAD Lions

Группа B Play-In:

— V3 Esports

— Unicorns of Love

— Rainbow7

— PSG Talon

— ​​LGD Gaming

Главный турнир года по League of Legends пройдёт в LAN-формате с 25 сентября по 31 октября.