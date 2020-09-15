Организаторы чемпионата мира по League of Legends Riot Games провела открытую жеребьёвку Play-In и групповой стадии турнира. Единственная команда из СНГ Unicorns of Love попала в группу B предварительного этапа.
Unicorns of Love легко прошлась по своим оппонентам в региональной лиге LCL Summer 2020, обыграв в финале Gambit со счётом 3:1. Главным призом для коллектива был слот в Play-In 2020 World Championship и 2 млн. рублей.
Коллектив из России встретится с каждой командой в группе по одному разу в bo1 формате. Команды, занявшие первую строчку обеспечивают себе место в главной стадии турнира сразу.
Стадия плей-оффа в Play-In пройдёт для команд, занявших все остальные места, кроме последнего в формате bo5.
Группа А Play-In:
— INTZ e-Sports
— Legacy eSports
— Team Liquid
— Papara SuperMassive
— MAD Lions
Группа B Play-In:
— V3 Esports
— Unicorns of Love
— Rainbow7
— PSG Talon
— LGD Gaming
Главный турнир года по League of Legends пройдёт в LAN-формате с 25 сентября по 31 октября.
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