Команда, за которую выступают 5 российских хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз», объявил о назначении на пост нового главного тренера Питера Лавиолетта. Контракт с ним подписан на три сезона, за которые американский тренер получит около 15 миллионов долларов.

Ранее 55-летний специалист работал с «Нью-Йорк Айлендерс». С другим клубом НХЛ «Каролиной Харрикейнз» в 2006 году он победил в Кубке Стэнли. Также он работал с «Филадельфией», с которой дошёл до финала Кубка Стэнли в 2010 году.

Предыдущий тренер 49-летний Тодд Рирден был уволен после вылета от «Айледерс» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли. За «Вашингтон» выступают Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.