Контрольные прокаты сборной России в «Мегаспорте» уже отгремели, а их все продолжают комментировать и комментировать. В частности, досталось выступлениям девушек, от которых ожидали явно больше, чем пять программ с падениями, гримасами и неуверенными элементами.

Достаточно резкое мнение высказал Илья Авербух.

«Объективно уровень прокатов, которые девушки показали в этом году, значительно ниже. Всем стоит задуматься, что у нас происходит», — цитирует слова хореографа «Чемпионат».

Что получилось у леди в короткой программе? Камила Валиева и Анна Щербакова откатались качественно, Алену Косторную шатало на прыжках, и вся программа вышла очень сумбурной, Елизавета Туктамышева не справилась с тройным акселем и забыла каскад, как и Софья Самодурова. Евгения Медведева откатала программу на тяжелых ногах со странным прыжковым контентом и смазала один выезд. Александра Трусова показала шикарную короткую программу, но не смогла сотворить желаемого — тройной аксель, который вышел лишь двойным.

Всему этому есть объяснения и они состоят отнюдь не в том, что девушкам было фиолетово на прокаты. Самодурова вышла на лед с температурой — и все равно смотрелась очень недурно с оригинальной постановкой, Косторная катается в новой группе всего месяц, а поэтому не смогла в должной мере подготовить программу так, чтобы она как при Тутберидзе отскакивала от зубов. Евгений Плющенко добавил и то, что фигуристка была травмирована, поэтому над восстановлением тройного акселя еще предстоит поработать.

В произвольной программе все пятеро участниц совершили минимум по одному падению, и картина в женском одиночном стала яснее. Туктамышевой и Медведевой необходимо в срочном порядке набирать форму, Щербаковой — планомерно возвращать в программу несколько четверных, чтобы падение с одного не ставило крест на результате. Косторной надо работать над оттачиванием новых программ, раз уж пришлось их ставить во второй раз. Трусовой — делать произвольную программу менее похожей на гонку за четверными.

Возможно, выступления девочек были не так хороши на фоне парней, которые откатались заметно стабильнее и ярче, чем год назад. Однако стоит вспомнить и то, через что пришлось пройти всем фигуристам в межсезонье: многие спортсмены просто-напросто не катались больше двух месяцев, причем не по своей воле. Евгении Медведевой, к примеру, пришлось несколько раз проходить карантин, а сейчас она уже второй месяц тренируется в Москве с Брайаном Орсером видеосвязи. Это уже довольно отягчающие обстоятельства, если не считать инсайды об ОРВИ и обострившейся травме спины.

«Девчонки все занимались, но это же не то же самое. Всё это такая ерунда: где-то дома, в квартире, в комнате. Конечно, надо прыгать на льду», — отметила Этери Георгиевна в интервью Первому каналу. А если уж Тутберидзе говорит о том, что работать очень тяжело и что многие прыжки еще не восстановились — то явно будет тяжело всем.

Так что хорошо, что эти прокаты все же состоялись хотя бы в таком виде — есть от чего отталкиваться и к чему стремиться даже в таком странном сезоне.