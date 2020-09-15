«Зенит» организовал доставку питания для благотворительной организации «Ночлежка», помогающей бездомным людям. Данная акция продлится до завершения текущего сезона.

Как отмечается на официальном сайте «Зенита», еда в «Ночлежку» будет поставляться бесплатно с соблюдением всех мер безопасности. Поставщиками будут клубный оператор кейтеринга на «Газпром Арене» компания «Зима-Лето Спорт», а также ресторан «Buddha-Bar» и ресторанная группа «Шаляпин». Ожидается, что питания хватит как минимум на один день работы данного ночного приюта.

Благотворительная организация «Ночлежка» — социальный партнер программы формирования инклюзивного сообщества «Зенит Рядом».