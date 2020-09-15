Украинская организация Natus Vincere получила приглашение на грядущий онлайн-турнир ESL One Germany 2020, куда уже получили инвайт Virtus.pro, HellRaisers и FlyToMoon.

По информации с официального сайта «Рождённых Побеждать» коллектив выступит в обновлённом составе на турнире. Будет ли заменён один игрок или несколько указано не было, но ближайшая информация должна появиться к концу недели.

Турнир пройдёт с 5 октября до 1 ноября, а призовой фонд составит $400 000, который будет распределён между 16 командами из Европы и СНГ.

Первая часть турнира пройдёт по швейцарской системе, плей-офф будет сыгран по системе Double Elimination на восемь команд.

Список приглашённых команд:

— Natus Vincere

— Virtus.pro

— HellRaisers

— FlyToMoon

— Team Secret

— OG

— Nigma

— Team Liquid

— Alliance

— Ninjas in Pyjamas

— Vikin.gg

По данным инсайдеров саппорт Ильяс illias Ганеев скоро должен уйти из состава. Illias представляет жёлто-чёрные флаги с конца ноября 2019 года и за это время коллектив так и не вышел из стагнации. После масштабного решафла в прошлом году NAVI заняли 7-8 место на WePlay! Pushka League и 9-12 место на DeamLeague Leipzig Major.