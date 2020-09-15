Украинская организация Natus Vincere получила приглашение на грядущий онлайн-турнир ESL One Germany 2020, куда уже получили инвайт Virtus.pro, HellRaisers и FlyToMoon.
По информации с официального сайта «Рождённых Побеждать» коллектив выступит в обновлённом составе на турнире. Будет ли заменён один игрок или несколько указано не было, но ближайшая информация должна появиться к концу недели.
Турнир пройдёт с 5 октября до 1 ноября, а призовой фонд составит $400 000, который будет распределён между 16 командами из Европы и СНГ.
Первая часть турнира пройдёт по швейцарской системе, плей-офф будет сыгран по системе Double Elimination на восемь команд.
Список приглашённых команд:
— Natus Vincere
— Virtus.pro
— HellRaisers
— FlyToMoon
— Team Secret
— OG
— Nigma
— Team Liquid
— Alliance
— Ninjas in Pyjamas
— Vikin.gg
По данным инсайдеров саппорт Ильяс illias Ганеев скоро должен уйти из состава. Illias представляет жёлто-чёрные флаги с конца ноября 2019 года и за это время коллектив так и не вышел из стагнации. После масштабного решафла в прошлом году NAVI заняли 7-8 место на WePlay! Pushka League и 9-12 место на DeamLeague Leipzig Major.
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