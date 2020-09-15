Матч между российским коллективом Spirit и FaZe Clan на ESL Pro League Season 12 закончился в пользу «драконов» со счётом 2:1.

Mirage: FaZe 16 — 12 Spirit

Dust 2: FaZe 8 — 16 Spirit

Mirage: FaZe 10 — 16 Spirit

Благодаря этой победе СНГ-команда заработала 3 очка и вырвалась на третье место в группе B. На первом месте находятся Complexity с 12 очками, на втором Astralis с 9 очками и на третьем Spirit так же с девятью очками.

Для FaZe Clan это пятое поражение подряд в рамках ESL Pro League Season 12 Europe. Хуже всех в матче отыграл coldzera, закончив встречу с KD 38-57 и рейтингом 0.75.

А самым ярким героем встречи оказался российский игрок Николай mir Битюков, сыгравший на +25 и рейтингом 1.44, что является лучшим результатом среди всех десяти игроков.

С 1 сентября по 4 октября в рамках европейского дивизиона ESL Pro League Season 12 борются за призовой фонд в размере 450 тыс. долларов.

Следующий матч состоится между лучшей командой мира Vitality и легендарных шведов из Fnatic.