Российская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова высказала мнение о том, почему Евгения Медведева не спешит завершать спортивную карьеру.

Слова Леоновой цитирует сайт телекомпании «Новый век». Фигуристка отметила, что очень уважает Медведеву за то, что она до сих пор держится.

«Она не выиграла всё, что возможно. Мы помним про её серебро в Пхёнчхане. Мне кажется, она остаётся только для того, чтобы побороться на Олимпийских играх», — сказала Леонова, отметив, что не говорила бы так грубо, что Медведевой не удастся завоевать золото Олимпиады.

«Уважаю Женю, что не закончила звездой-однодневкой. Она продолжает бороться. И почему нет, если она чувствует в себе силы», — заключила Леонова.

Напомним, на Олимпиаде-2018 Евгения Медведева взяла две серебряных награды.