Вице-президент ISU Александр Лакерник высказал мнение о том, кто сможет принять участие в Гран-при России в Москве помимо российских фигуристов.

Слова Лакерника цитирует агентство ТАСС.

Как сообщил Лакерник, к участию в турнире могут быть допущены иностранные фигуристы, однако все необходимо будет решить заранее, поскольку этап Гран-при — это турнир с ограниченным числом участников.

«В нем смогут принять участие спортсмены, которые тренируются в нашей стране, из Грузии, Белоруссии, Азербайджана», — отметил Лакерник, добавив, что возможно кто-то приедет из-за рубежа, однако до сих пор не ясна до конца ситуация с международными перелетами.

Напомним, серия Гран-при в сезоне-2020/21 пройдет в формате национальных турниров.