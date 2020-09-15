Вице-президент ISU Александр Лакерник отреагировал на призыв Евгения Плющенко включить четверные прыжки в короткую программу у девушек.

Слова Лакерника приводит агентство ТАСС.

«Соображение, с которым вышел Плющенко, имеет право быть рассмотренным. Но надо понимать механику, как это происходит», — отметил специалист, добавив что такие решения принимаются конгрессом ISU, и ближайший такой конгресс пройдет в 2021 году.

«Предложение на этот конгресс делать нужно уже сейчас, но оно должно быть поддержано техкомом, а потом поставлено на голосование на конгрессе», — подчеркнул Лакерник.

Напомним, ранее Евгения Плющенко назвал запрет на исполнение четверных прыжков в короткой программе ущемлением прав женщин.