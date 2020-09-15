Петербургский СКА начал матч против омского «Авангарда» в очередном туре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра проходит на арене имени Юрия Ляпкина в Балашихе, Московская область: на этом стадионе клуб проводит все домашние матчи, пока строится новая арена в Омске.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

В предыдущем туре регулярного чемпионата КХЛ команда Валерия Брагина одержала домашнюю победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 5:2. «Авангард» потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева» со счетом 2:3.

В августе 2020 года СКА и «Авангард» провели очную встречу на турнире имени Пучкова в Санкт-Петербурге, тот матч завершился со счетом 3:1 в пользу омичей.