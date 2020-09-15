Билеты на первый этап Кубка России по фигурному катанию в Сызрани были распроданы за три дня до начала турнира.

Как сообщает официальный сайт «Сызрань-Арены», в продаже не осталось билетов на соревнования в мужском и женском одиночном катании, которые пройдут 19 и 20 сентября. Продажа билетов была открыта 5 сентября, стоимость одного билета на эти дни составляла по 1100 рублей.

На данный момент можно еще приобрести билеты на 18, 21 и 22 сентября, когда пройдут выступления в ритм-танце, а также произвольная программа в парном катании и различные юниорские соревнования (в разряде КМС). Стоимость билетов составляет от 500 до 800 рублей.

В женском одиночном катании в Сызрани выступят Анна Щербакова, Евгения Медведева и другие сильнейшие фигуристки страны.