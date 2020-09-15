Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер высказался о состоянии здоровья Евгении Медведевой и ее выступлениях на контрольных прокатах сборной России в «Мегаспорте».

Слова Орсера цитирует портал РИА Новости. «Ей нужно восстановиться после хронической травмы спины… Похоже, в настоящий момент это действительно проблема», — отметил тренер, добавив, что выступление Медведевой было ниже ее уровня.

По мнению Орсера, очень тяжело тренировать фигуристку на таком далеком расстоянии, Медведева нуждается в привычном распорядке катания, работе над ОФП.

«Я, честно говоря, не знаю, как мы можем справиться с этим. Она скучает по нашей программе здесь, в «Крикете», но у планеты на данный момент другие планы на нас», — сказал Орсер.