Антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен покинула свой пост и перешла на работу в Международную федерацию лыжных видов спорта.
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в IBU.
Как сообщили в IBU, Фуссек-Хаккарайнен сосредоточится на работе в FIS, где ее повысили в должности.
«Договоренность об этом с ней существовала изначально», — сказали в IBU.
Напомним, Сара Фуссек-Хаккарайнен в феврале 2020 года инициировала полицейскую проверку в отношении российского биатлонного тренера Александра Касперовича и его подопечного, чемпиона мира Александра Логинова. Позднее оказалось, что Касперович пребывал на чемпионате мира по поддельной аккредитации.
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