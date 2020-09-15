Антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов (IBU) Сара Фуссек-Хаккарайнен покинула свой пост и перешла на работу в Международную федерацию лыжных видов спорта.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в IBU.

Как сообщили в IBU, Фуссек-Хаккарайнен сосредоточится на работе в FIS, где ее повысили в должности.

«Договоренность об этом с ней существовала изначально», — сказали в IBU.

Напомним, Сара Фуссек-Хаккарайнен в феврале 2020 года инициировала полицейскую проверку в отношении российского биатлонного тренера Александра Касперовича и его подопечного, чемпиона мира Александра Логинова. Позднее оказалось, что Касперович пребывал на чемпионате мира по поддельной аккредитации.