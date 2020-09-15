Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на трансфер экс-защитника клуба Бранислава Ивановича в клуб Английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион».

Слова Медведева цитирует агентство ТАСС.

«Рад тому, что Иванович вернулся в чемпионат Англии, что он будет играть в одном из топ-чемпионатов», — заявил Медведев, не став делать предположений о том, сможет ли Иванович вернуться в «Зенит» по окончании карьеры уже в другом амплуа.

«Давайте не забегать вперед. Он пока не завершил карьеру», — подчеркнул Медведев.

Напомним, с 2017 по 2020 год Бранислав Иванович выступал за петербургский «Зенит», в составе которого дважды выиграл чемпионат России, а также Кубок страны. Летом 2020 года Иванович стал свободным агентом и чуть более месяца искал себе новый клуб.