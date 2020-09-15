Омский «Авангард» громит петербургский СКА по итогам первого периода в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходит на стадионе в Балашихе, на данный момент счет в матче 3:0 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл Денис Зернов на 6-й минуте встречи, результативными передачами отметились Оливер Каски и Сергей Толчинский. Вторую шайбу на 13-й минуте забросил Иржи Секач, ему ассистировали Оливер Каски и Семен Чистяков. Третья шайба — вновь на счету Зернова, передачу на которого отдал Александр Хохлачев.

Отметим, все три шайбы были заброшены в равных составах. На 15-й минуте СКА заменил вратаря: вместо Александра Самонова вышел Ярослав Аскаров.

Команды проведут на площадке еще минимум два периода, прямую трансляцию матча можно найти здесь.