Российская теннисистка Светлана Кузнецова победила американку Бернарду Перу в матче первого круга турнира WTA категории «Премьер» в Риме.

Игра на одном из кортов «Форо Италико» заняла 2 часа и 16 минут, спортсменки сыграли три сета. Счет по партиям 3:6, 7:6, 6:3 в пользу россиянки. Отметим, второй сет Кузнецова вытащила на тай-брейке со счетом 7:3.

На счету Перы два эйса и 10 двойных ошибок за матч, Кузнецова сделала всего одну подачу на вылет, но и ошибок допускала в разы меньше — всего две за почти 2,5 часа игры.

Следующей соперницей Светланы Кузнецовой на турнире WTA в Риме станет представительница Эстонии Анетт Контавейт. В первом круге она оказалась сильнее соперницы из Франции Каролин Гарсии.