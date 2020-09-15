Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй круг турнира WTA категории «Премьер» в Риме, обыграв соотечественницу Веру Звонареву.

Спортсменки провели на корте «Форо Италико» чуть менее полутора часов и сыграли два сета. Счет по партиям 6:2, 6:2 в пользу Касаткиной.

Звонарева за весь матч сделала одну подачу навылет и три двойных ошибки. На счету Касаткиной три эйса и две двойных ошибки. Также Звонарева реализовала один имевшийся брейк-пойнт, Касаткина 5 из 8 брейков завершила удачно.

В следующем раунде турнира WTA в Риме Дарье Касаткиной предстоит сыграть против представительницы Чехии Катержины Синяковой. В первом круге турнира Синякова оказалась сильнее теннисистки из Германии Анжелики Кербер.