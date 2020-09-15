Петербургский СКА отыгрался со счета 0:3 во втором периоде матча против омского «Авангарда» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра проходит на арене в Балашихе,. на данный момент счет в матче 3:3, прямую трансляцию заключительного периода можно будет посмотреть здесь.

На 22-й минуте встречи отличился Игорь Ожиганов с передач Йоонаса Кемппайнена и Евгения Кетова. Затем на 34-й минуте Линден Вей сделал счет 2:3, ему помогли Лукас Бенгтссон и Владимир Ткачев. Третью шайбу на исходе второго периода забросил сам Бенгтссон, результативные передачи на счету Андрея Кузьменко и Миро Аалтонена.

Командам предстоит сыграть еще минимум один период. С 15-й минуты в воротах СКА место занял Ярослав Аскаров, сменивший Александра Самонова.