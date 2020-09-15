Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о короткой программе Елизаветы Туктамышевой на сезон-2020/21 и ее подготовке к соревнованиям.

«Мы показали на прокатах вариант одной короткой программы, но одновременно думаем и о второй — диаметрально противоположной по стилистике», — отметил Мишин в интервью пресс-службе ФФККР.

Как сообщил тренер, Туктамышева уже исполняет тройной аксель после карантина, однако нестабильно. По словам Мишина, в новом сезоне работа идет с акцентом на том, чтобы сделать Елизавету новой. «По-моему, в определенной степени это получилось», — сказал тренер.

Напомним, Елизавета Туктамышева представила короткую программу под мелодию из балета «Спартак», постановщиками этой программы стали итальянские фигуристы Анна Капеллини и Лука Ланотте.