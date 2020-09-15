Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о начале работы с Михаилом Колядой и постановке короткой программы фигуриста на сезон-2020/21.

В интервью официальному сайту ФФККР Мишин отметил, что Коляда сразу начал работать над короткой программой, как пришел в группу.

«С Мишей Колядой у нас случился «пожар», потому что он пришел в самом конце подготовительного периода», — сказал тренер, добавив, что постановщиком короткой программы с нуля стала Татьяна Прокофьева.

По словам Мишина, эта постановка — в динамичном стиле, однако в ней Коляда предстает в новом амплуа, он джентльмен, а не ловкий мальчик из мультфильмов. «Ритмически Миша сохранил свой стиль, но это будет другой образ, более высокого жанра», — сказал Мишин.