Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о новых программах Алены Косторной для сезона-2020/21.

В интервью пресс-службе ФФККР Плющенко отметил, что короткую программу Косторной полностью поставил Сергей Розанов, без участия самого Плющенко.

«Произвольную ставит Ше-Линн Бурн по скайпу, на удаленке. Это была моя идея попробовать с Ше-Линн, я сразу связался с ней по телефону», — сказал Плющенко, добавив, что давно знаком с Ше-Линн и она с удовольствием согласилась поставить программу.

По словам Плющенко, из-за пандемии не удалось поработать с Бурн лично, а так хореограф бы обязательно приехала в Москву. «Когда снимут все ограничения, мы пригласим Ше-Линн в Москву обязательно», — сказал тренер.