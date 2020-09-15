Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о том, сколько времени и как именно тренируется Александра Трусова в его академии.

В интервью пресс-службе ФФККР Плющенко заявил, что работать с такими профессионалами, как Александра Трусова и Алёна Косторная. Как отмечает тренер, льда на всех фигуристов достаточно.

«Саша тренируется очень много. Две свои ледовые тренировки по полтора часа и дополнительно занимается с другими группами – катается, работает над скольжением, вращениями», — отметил Плющенко, добавив, что фигуристка улучшила владение коньком и больше раскрылась в плане хореографии.

Также Плющенко сообщил, что Трусова индивидуально работает хореограф Марина Акелькина, педагог «Большого театра». «Мы понимаем важность и необходимость такой работы», — заключил Плющенко.