Российский тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская рассказала о программах своего подопечного, фигуриста Александра Самарина на сезон-2020/21.

В интервью сайту ФФККР Соколовская сообщила, что постановщикам обеих программ нового сезона стал Никита Михайлов.

«Короткая на песню «Полюшко-Поле». Решили попробовать этот стиль, так как большинство соревнований пройдет в России, а эта музыка знакома зрителям. Мощная! Русская!», — сказала Соколовская.

Также тренер отметила, что произвольная программа была впервые показана в конце прошлого сезона, однако ее тоже можно считать новой. «Очень много помогают наши хореографы Рамиль Мехдиев и Виталий Бутиков. Все вместе будем стараться дорабатывать, улучшать», — подчеркнула Соколовская.

Напомним, произвольную программу Александр Самарин исполняет под песню Джонатана Руа «Keeping Me Alive».