Петербургский СКА проиграл омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Балашихе и завершилась со счетом 4:3 в пользу омичей.

В первом периоде «Авангард» забросил три шайбы за первые пятнадцать минут. Авторами шайб стали Денис Зернов, оформивший дубль, и Иржи Секач. Во втором периоде СКА удалось свести счет к ничейному: по одной шайбе забросили Игорь Ожиганов, Линден Вей и Лукас Бенгтссон.

Решающую шайбу в третьем периоде забросил форвард «Авангарда» Кирилл Семенов на 44-й минуте встречи.

Это уже второе поражение СКА в текущем регулярном чемпионате КХЛ, ранее команда Валерия Брагина уступила в овертайме казанскому «Ак Барсу» на выезде. «Авангард» вновь смог победить после того, как уступил в Уфе «Салавату Юлаеву».