Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев будет катать в новом сезоне короткую программу, с которой выступал на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году.

Об этом сообщил тренер фигуриста Евгений Рукавицын в интервью ФФККР. «Во многом этот шаг продиктован проблемами со здоровьем. Дима только что вернулся из Германии, где было проведено необходимое лечение», — отметил тренер. Олимпийская короткая программа Дмитрия Алиева поставлена на вальс «Маскарад» Арама Хачатуряна.

Также Рукавицын отметил, что Алиев поменял музыку и в произвольной программе: изначальная постановка под песню «SOS» в исполнении Димаша Кудайбергена вызывала в фигуристе слишком много чувств. Новая музыка к произвольной программе — песня Il Volo «L’immensita».