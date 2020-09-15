Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева сообщила, что поменяет платье для короткой программы «Спартак» сезона-2020/21.

Под одним из новых постов фигуристки в «Инстаграме», посвященном контрольным прокатам в «Мегаспорте» одна из подписчиц Туктамышевой написала: «Лиза, пожалуйста, поменяйте костюм в короткой». За это предложение высказались многие другие болельщики фигуристки, отметив, что белое платье, похожее на тогу, спортсменке не идет и полнит её.

Позднее Туктамышева дала краткий ответ на эту просьбу: «Поменяем».

Напомним, Елизавета Туктамшыева представила на контрольных прокатах короткую программу под музыку из балета «Спартак», постановщиками этого номера стали итальянские фигуристы Анна Капеллини и Лука Ланотте.