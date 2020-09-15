Российский тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о готовности Алёны Косторной к новому сезону и работы над прыжковой частью программ.

В интервью сайту ФФККР Плющенко отметил, что в программах Косторная прыгает только двойной аксель на данный момент, поскольку она недавно присоединилась к группе и была травмирована.

«После прокатов будем готовить тройной аксель, доделывать произвольную, входить в сезон. Ей не хватает «функционалки», — отметил Плющенко, добавив, что фигуристка долго не каталась и пашет в силу своих возможностей, ставит амбициозные задачи.

«Если и дальше так пойдет, тройной аксель восстановим. Наша с ней задача — четверной прыжок», — заключил Плющенко.

На контрольных прокатах в «Мегаспорте» Алена Косторная представила только короткую программу, произвольная находится в процессе постановки.