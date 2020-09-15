Греческий ПАОК обыграл лиссабонскую «Бенфику» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21.

Игра прошла на стадионе «Тумба» в Салониках и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе ПАОКА на 75-й минуте отличился Андрия Живкович с передачи Димитриса Яннулиса. Еще чуть ранее автоголом отметился защитник «Бенфики» Ян Вертонген.

За «Бенфику» на четвертой добавленной ко второму тайму минуте забил мяч нападающий Рафаэл Силва. Голевую передачу на него оформил Андре Алмейда.

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов ПАОК сыграет с «Краснодаром», который вынужден пробиваться в групповой этап турнира с помощью дополнительного матча. Игра «Краснодар» — ПАОК запланирована на 22 сентября.