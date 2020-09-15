Зарубежный Аналитик Данкан Thorin Шилдс раскритиковал комментаторов, которые «восхваляют» Габриэля FalleN Толедо за былые заслуги и совсем не думают о текущей форме игрока. В твиттере Данкан достаточно жёстко высказал своё мнение на счёт бразильского игрока и всей этой истории вокруг него.

FalleN — ещё один член «королевской семьи CS:GO», где таланта отказываются говорить о том, чего он добился в 2020 году, а только продолжают рассказывать вам истории из далёкого 2017 года, как будто Габриэль нашёл фонтан молодости или машину времени.

Данкан Thorin Шилдс не доволен, что медийной составляющей игрока занимаются сами комментаторы, а не его результаты и он сам.

FalleN единственный IGL, которого никто не винит за ужасные результаты команды и неумение использовать сильные стороны своих тиммейтов. В чем же дело? Вы задолжали ему денег? Я мог бы привести веские доводы почему за 2,5 года FalleN больше навредил бразильской сцене CS:GO, чем помог ей. Тем временем вы продолжаете работать медийкой, вместо него самого, — закончил мысль аналитик.

Несколько дней назад FalleN, TACO, fer покинули MIBR из-за конфликтов с руководством. Thorin уже высказывался в твиттере кратко до этого, причём посыл был тот же.