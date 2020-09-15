Главные новости из мира спорта за 15 сентября в дайджесте от Nevasport:

СКА сумел отыграть три шайбы у «Авангарда» но уступил в третьем периоде

Петербургский СКА проиграл омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Балашихе и завершилась со счетом 4:3 в пользу омичей. В первом периоде «Авангард» забросил три шайбы за первые пятнадцать минут. Авторами шайб стали Денис Зернов, оформивший дубль, и Иржи Секач. Во втором периоде СКА удалось свести счет к ничейному: по одной шайбе забросили Игорь Ожиганов, Линден Вей и Лукас Бенгтссон. Решающую шайбу Кирилл Семенов на 44-й минуте встречи.

ПАОК обыграл «Бенфику» и вышел на «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов

Греческий ПАОК обыграл лиссабонскую «Бенфику» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21. Игра прошла на стадионе «Тумба» в Салониках и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе ПАОКА на 75-й минуте отличился Андрия Живкович с передачи Димитриса Яннулиса. Еще чуть ранее автоголом отметился защитник «Бенфики» Ян Вертонген.

Касаткина обыграла Звонареву и вышла во второй круг турнира в Риме

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй круг турнира WTA категории «Премьер» в Риме, обыграв соотечественницу Веру Звонареву. Спортсменки провели на корте «Форо Италико» чуть менее полутора часов и сыграли два сета. Счет по партиям 6:2, 6:2 в пользу Касаткиной.

Рублев обыграл Баньиса и вышел во второй круг турнира АТР в Риме

В матче первого круга турнира АТР в Риме российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в двух сетах над аргентинцем Факундо Баньисом. Счет по сетам — 6:4, 6:4. Встреча продолжалась один час и 39 минут. За это время Рублев сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 11

Кузнецова обыграла Перу и вышла во второй круг турнира в Риме

Российская теннисистка Светлана Кузнецова победила американку Бернарду Перу в матче первого круга турнира WTA категории «Премьер» в Риме. Игра на одном из кортов «Форо Италико» заняла 2 часа и 16 минут, спортсменки сыграли три сета. Счет по партиям 3:6, 7:6, 6:3 в пользу россиянки. Отметим, второй сет Кузнецова вытащила на тай-брейке со счетом 7:3.

Алиев вернулся к олимпийской короткой программе «Маскарад» из-за травмы

Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев будет катать в новом сезоне короткую программу, с которой выступал на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году. Об этом сообщил тренер фигуриста Евгений Рукавицын в интервью ФФККР. Во многом этот шаг продиктован проблемами со здоровьем. Олимпийская короткая программа Дмитрия Алиева поставлена на вальс «Маскарад» Арама Хачатуряна.