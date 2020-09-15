Портал metaratings.ru делится очередным инсайдом, на этот раз касательно юниорского состава VP.Prodigy. Саппорт пятой позиции коллектива Альберт eine Гараев может ближайшее время покинуть состав.

Его место может занять игрок украинской организации Natus Vincere Ильяс illias Ганеев. Согласно информации с сайта «Рождённых Побеждать» коллектив выступит в обновлённом составе на турнире. Будет ли заменён один игрок или несколько указано не было.

Если всё произойдёт действительно так, но пазл в головах у болельщиков сложится. Альберт eine Гараев представляет интересы VP.Progigy с начала апреля этого года. За это время игрок с командой выиграл Epic Prime League Season 1, Gaming World и GGBET StayHome Challenge, а также дошла до финала WePlay! Pushka League Season 1.

Состав VP.Prodigy в ближайшее время может выглядеть следующим образом:

— Егор epileptick1d Григоренко

— Ростислав fn Лозовой

— Дмитрий DM Дорохин

— Виталий Save- Мельник

— Ильяс illias Ганеев