Футбольный симулятор eFootball PES 2021 выложил список лучших игроков мира. Лучшим из лучших оказался Лионель Месси, выступающий за «Барселону», а Криштиану Роналду занял второе место, уступив фавориту всего одно очко.

Лучшие футболисты в eFootball PES 2021:

Лионель Месси («Барселона») — 94;

Криштиану Роналду («Ювентус») — 93;

Роберт Левандовский («Бавария») — 92;

Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») — 92;

Неймар (ПСЖ) — 92;

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 91;

Ян Облак («Атлетико») — 91;

Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 91;

Садио Мане («Ливерпуль») — 90;

Алиссон («Ливерпуль») — 90;

Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 90;

Серхио Рамос («Реал Мадрид») — 90.

eFootball PES 2021 – это сезонное обновление прошлогоднего футбольного симулятора, изначально планировавшегося как дополнение для eFootball PES 2020, но все-таки вышедшее отдельной игрой.

Единственной  ключевой новинкой свежего выпуска является соревновательный режим «UEFA EURO 2020», который ранее могли протестировать обладатели прошлогодней лицензии.