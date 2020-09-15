Футбольный симулятор eFootball PES 2021 выложил список лучших игроков мира. Лучшим из лучших оказался Лионель Месси, выступающий за «Барселону», а Криштиану Роналду занял второе место, уступив фавориту всего одно очко.

Лучшие футболисты в eFootball PES 2021:

— Лионель Месси («Барселона») — 94;

— Криштиану Роналду («Ювентус») — 93;

— Роберт Левандовский («Бавария») — 92;

— Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») — 92;

— Неймар (ПСЖ) — 92;

— Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — 91;

— Ян Облак («Атлетико») — 91;

— Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 91;

— Садио Мане («Ливерпуль») — 90;

— Алиссон («Ливерпуль») — 90;

— Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 90;

— Серхио Рамос («Реал Мадрид») — 90.

eFootball PES 2021 – это сезонное обновление прошлогоднего футбольного симулятора, изначально планировавшегося как дополнение для eFootball PES 2020, но все-таки вышедшее отдельной игрой.

Единственной ключевой новинкой свежего выпуска является соревновательный режим «UEFA EURO 2020», который ранее могли протестировать обладатели прошлогодней лицензии.