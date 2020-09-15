Шведский состав Ninjas in Pyjamas проиграл Astralis в рамках ESL Pro League Season 12 Europe и лишил себя шансов на проход в следующий этап. За две карты NIP взяли всего 13 раундов.

Dust2: Astralis 16 — 6 NiP

Train: Astralis 16 — 7 NiP

Среди датского состава с отрицательной стороны выделился капитан команды gla1ve, сыгравший в общей статистики с KD 22-33, однако это никак не помешало команде. Именно этот факт ещё раз доказывает болельщикам, что роль капитана в команде с точки зрения фрагов иногда не так важна, как тактическая составляющая.

Какими бы не были остальные матчи ESL Pro League Season 12 Europe, путь для NiP уже закончен. Коллектив имеет одну победу, четыре поражения и занимает предпоследнее место в группе B, уступая только FaZe, которые проиграли со счётом 2:1 Spirit в сегодняшней схватке.

ESL Pro League Season 12 проходит в онлайн-формате в двух регионах одновременно. В европейском играют 16 команд. Только 8 из них пройдут в стадию плей-офф, где будут бороться за $450 тыс.