Drow Ranger и Vengeful Spirit лучшие герои на лёгкой линии в патче 7.27d. Фото: gosu.ai

Drow Ranger и Vengeful Spirit лучшие герои на лёгкой линии в патче 7.27d. Фото: gosu.ai

Аналитический сервис gosu.ai выложили статистику с лучшими связками героев для легкой линии в патче 7.27d.

Как сообщает ресурс, в этом патче, как и в предыдущем первое место с уверенным отрывом заняла комбинация Drow Ranger + Vengeful Spirit с 63.30% винрейтом.

Два сильных ренж героя, умения которых отлично стакаются, могут без труда одержать победу на линии, после чего предоставить огромный урон в драках. Не говоря уже о том, что эта комбинация привносит много урона по вышкам и Рошану, — подвели итоги статистики аналитики.

Второе место занимает Clinkz + Ogre Magi с 59.53% винрейтом, что почти на 4% меньше победителей. Третье место с минимальным отставанием занимает связка Spectre + Warkock.

Четвёртыми в рейтиге лучших героев на лёгкой линии являются Riki + Grimstroke, а замыкает пятёрку лучших старая добрая связка Juggernaut + Crystal Maiden.

Crystal Maiden в прошедшей инфографике заняла первое место в комбинации с Bloodseeker на оффлейне. Теперь же, герой снова попал в список лучших героев.