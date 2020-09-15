16 сентября ПСЖ примет на своём поле гостей из Метц в рамках первого тура французской Лиги 1 в 22-00 по МСК на стадионе «Парк де Пренс».

«Пари Сен-Жермен»

В предыдущем сезоне ПСЖ в девятый раз добыл звания чемпиона Франции, что является достаточно предсказуемым результатом, согласно коэффициентам букмекеров. Летом команда добавила к себе ещё два трофея — Кубок Лиги и Кубок Франции.

Более того, подопечные Томаса Тухеля вышли в финал Лиги чемпионов, где в тяжеленой борьбе уступили «Баварии» со счётом 0:1.

На поле не смогут выйти Икарди, Маркиньос и Мбаппе, у которых был обнаружен коронавирус, а Неймар, Паредес и Куразава — дисквалифицированы.

Пропустив мимо себя 1 тур, парижане во втором неожиданно проиграли «Лансу» со счётом 0:1, а в третьем —потерпели поражение от «Марселя» с минимальным отрывом по счёту.

«Метц»

Прошлый сезон прошёл для «Метц» плохо, хоть команда и закрепилась в высшей лиге Франции, за 28 туров одержала восемь побед и 10 раз сыграла вничью. Именно из-за этих результатов «Метц» получил всего 34 очка и 15 место в таблице.

Новый сезон «мессинцы» также начали неудачно и на своём поле потерпели поражение от «Монако» со счётом 0:1, хотя весь второй тайм играли в большинстве. В этой игре не смогут принять участие Вагнер, Каби и Траоре.

Прогнозы и ставки

Проигрывать «Пари Сен-Жермен» не имеют никакого права, букмекеры просто не дают шансов «Метцу». По мнению аналитиков, это действительно так.

Даже в фантазиях тяжело представить, чем могут удивить гости, ведь даже третий состав ПСЖ должен обыграть любую команду из Франции. Тем более второе поражение подряд на своём поле недопустимо.

По мнению экспертов, «мессинцам» не хватает физической подготовки к текущему сопернику и коллектив не в самом лучшем состоянии. Эти и многие другие статистические факторы приводят к мысли о том, что победа ПСЖ и тотал голов меньше 3.5 хорошая и перспективная ставка с коэффициентом 2.52.