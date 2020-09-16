«Нью-Йорк Айлендерс» отыграл один матч у «Тампа-Бэй Лайтнинг» в пятом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Кубка Стэнли. Матч завершился во втором овертайме со счетом 2:1 в пользу клуба из Нью-Йорка.

Первой звездой матча признан российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов, отразивший 36 бросков из 37.. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 22 броска из 24. Форвард Никита Кучеров нанес пять бросков в створ и получил две минуты штрафа, закончив игру с нулевым коэффиицентом полезности. Защитник Михаил Сергачев два раза раза бросил в створ и выполнил пять силовых приемов. Решающую шайбу забросил Джордан Эберле на 93-й минуте матча.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Лайтнинг».