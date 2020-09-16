«Зенит» находится в активной стадии переговорного процесса с «Сочи» по аргентинскому игроку Эмильяно Ригони. По информации «РБ-Спорт», петербургский клуб хотел бы продать футболиста, но

«Сочи» не хочет платить за него в районе 4-5 миллионов евро.

В этой связи, основной вариант для обсуждения – аренда Ригони до конца сезоне. За неделю стороны могут прийти к согласию.

Также отмечается, что на место Ригони «Зенит» планирует приобрести сильного атакующего полузащитника. Это будет иностранный футболист, при этом переход армейца Николы Влашича

практически исключен из-за огромно трансферной стоимости — «Зенит» не готов платить за хорвата около 35-40.

Напомним, что в разное время проходила информация об интересе «Зенита» к Матиасу Весино, Жоау Мариу, Кристиан Эриксену из «Интера», Робриго Де Паулю из «Удинезе» и Набилю

Фекиру из «Бетиса».